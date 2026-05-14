The body of a 24-year-old man was recovered Wednesday evening from the waters of Lake Martin at Chimney Rock, and his identity has been confirmed as Jayden Baretta, 24, of Georgia, according to Elmore County Sheriff Bill Franklin.

The 911 call came into dispatchers about 1:30 p.m. Wednesday afternoon and soon first responders were on the scene.

Cliff Williams / TPI First responders search the waters of Lake Martin at Chimney Rock after someone jumped off and didn’t resurface Wednesday afternoon.
Buy Now

Cliff Williams / TPI First responders search the waters of Lake Martin at Chimney Rock after someone jumped off and didnÕt resurface Wednesday afternoon.

Recommended for you