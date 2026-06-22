Teamwork, listening and making good decisions were among the many life lessons taught during S.A.F.E. Camp this week.

S.A.F.E. Camp, held annually by the Alexander City Police Department, is a fun and informative camp for children between the ages of eight and 11 that introduces them not only to many divisions of law enforcement, but also teaches life lessons through games and activities.Kayli Williams / TPI

062026 SAFE Camp 1.jpg
Buy Now

A handful of different law enforcement officers talked with campers during the two-day S.A.F.E. Camp hosted by the Alexander City Police Department.