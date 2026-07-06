The City of Alexander City literally pulled out all the guns in celebration of the Fourth and the nation’s 250th birthday.

Not wanting to just give city employees a hot dog luncheon for the holiday in appreciation of their work, employees were treated to a short program before eating that included presenting the colors and a 21-gun salute.

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Before City of Alexander City employees enjoyed a hot dog lunch provided by the city’s council members, employees enjoyed a short patriotic program featuring a 21-gun salute by the Alexander City Police Department Honor Guard.