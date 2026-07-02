Although Alabama Secretary of State candidate Caroleene Dobson took the Republican bid for the office easily, she’s not resting on her laurels. She is still making rounds throughout the state in anticipation of the November general election when she’ll face Democratic nominee Wayne Rogers.

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Caroleene Dobson visited the Tallapoosa County Young Republicans last week and spelled out to the group what she believed to be the most important thing she could do if elected as Alabama’s next Secretary of State.

Last week, Dobson spoke to the Tallapoosa County Young Republicans at its regular meeting, spelling out what she believed to be the most important duties of Secretary of State.