Although Alabama Secretary of State candidate Caroleene Dobson took the Republican bid for the office easily, she’s not resting on her laurels. She is still making rounds throughout the state in anticipation of the November general election when she’ll face Democratic nominee Wayne Rogers.
Last week, Dobson spoke to the Tallapoosa County Young Republicans at its regular meeting, spelling out what she believed to be the most important duties of Secretary of State.
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