Students returning to an Alexander City school for the 2026-2027 calendar year will be able to register starting next week.
New students, including those from out of district, can start the process beginning April 28.
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