It was about as pretty as the weather out in New Site on Friday night.

And in case you were living under a rock, Category 3 Hurricane Isaias made landfall in Alabama just hours prior to kickoff.

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Samuel Higgs / TPI Horseshoe Bend's Jady Long (7) rounds the corner on a rushing attempt, looking for open space.
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Samuel Higgs / TPI Horseshoe Bend's Dale Smith (13) looks for green grass on a rushinhg attempt.