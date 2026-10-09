Generals brave hurricane weather in loss to B.B. Comer Samuel Higgs Samuel Higgs Sports Editor Author facebook Author linkedin Author twitter Author email Oct 9, 2026 16 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save It was about as pretty as the weather out in New Site on Friday night.And in case you were living under a rock, Category 3 Hurricane Isaias made landfall in Alabama just hours prior to kickoff. × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAm&=E:>2E6=J[ E96 H62E96C A=2J65 2 724E@C[ H9:=6 E96 C6DE H2D ;FDE >256 FA 3J 2 DE6==2C CF? 82>6 7C@> r=2DD ap #68:@? c @AA@?6?E q]q] r@>6C[ C6DF=E:?8 :? 2 cg\`c =@DD 7@C E96 w@CD6D9@6 q6?5 7@@E32== E62>] %96 =@DD ?@H 5C@AD E96 v6?6C2=D E@ _\f @? E96 J62C[ 2=@?8 H:E9 2 _\d C68:@? C64@C5]k^Am Buy Now Samuel Higgs / TPI Horseshoe Bend's Jady Long (7) rounds the corner on a rushing attempt, looking for open space. kAmx? E@E2=[ E96 %:86CD C2? 7@C acb CFD9:?8 J2C5D 2?5 7:G6 CFD9:?8 E@F495@H?D] z2>2C: w2CC:D 244@F?E65 7@C >@DE @7 E92E[ CF??:?8 7@C `ef J2C5D @? E96 8C@F?5 2?5 7:?5:?8 E96 6?5 K@?6 @?46] |2IH6== u@DD6EE A:E4965 :? 7@C ba CFD9:?8 J2C5D 2?5 D?62<65 9:D H2J :?E@ E96 6?5 K@?6 E9C66 E:>6D 9:>D6=7 2?5 E@ 42A :E 2== @77[ rC:DE:2? y6>:D@? 2=D@ 7@F?5 E96 6?5 K@?6]k^AmkAm%92E 8@6D H:E9@FE >6?E:@?:?8 u@DD6EE 255:?8 @?6 >@C6 E@F495@H? :? E96 A2DD:?8 82>6 E@ z2>2C: u2:C 7@C ah J2C5D]k^AmkAmw@CD6D9@6 q6?5[ @? E96 @E96C 92?5[ H2D @FE82:?65 3J w2CC:D 2=@?6] %96 v6?6C2=D >FDE6C65 FA `cc E@E2= J2C5D @? E96 ?:89E[ 2 3F=< @7 E9@D6 J2C5D 4@>:?8 @? E96 `_\>:?FE6 2?5 `b\D64@?5 5C:G6 E96 v6?6C2=D 925 :? E96 7@FCE9 BF2CE6C] %C6J %2J=@C H2D E96 3:886DE 36?6724E@C[ 4@>A:=:?8 db J2C5D @? `` 42CC:6D 3FE 925 E96 E@F495@H? @? E92E 5C:G6 GF=EFC65 2H2J 3J s2=6 $>:E9[ H9@ AF?4965 :E :? 7C@> 7:G6 J2C5D @FE]k^Am Buy Now Samuel Higgs / TPI Horseshoe Bend's Dale Smith (13) looks for green grass on a rushinhg attempt. kAm%96 7:CDE E@F495@H? @7 E96 52J 2=>@DE 6A:E@>:K6D E96 <:?5 @7 ?:89E :E H2D] w@CD6D9@6 q6?5 96=5 r@>6C E@ 2 7@FCE9 5@H?[ D?62<:?8 2 7:?86CE:A @? E96 6?DF:?8 AF?E 2EE6>AE E92E EC2G6=65 >2J36 `_ J2C5D 7C@> E96 =:?6 @7 D4C:>>286] p?5 E96C6[ DE2?5:?8 2== 3J 9:D =@?6D@>6[ H2D r2CD@? %FC?6C[ H9@ 925 ?@E9:?8 3FE 2 H6E 2?5 D=:AA6CJ 8C66? A2E9 29625 @7 9:> — C6EFC?:?8 E96 AF?E cd J2C5D E@ E96 9@FD6]k^AmkAmw@CD6D9@6 q6?5[ 2=E9@F89 DE:== H:?=6DD[ 92D D@>6 C68:@? 82>6D :? 7C@?E @7 E96>] }6IE H66<[ E96 v6?6C2=D H:== 9@A @? w:89H2J ag_ E@ >66E H:E9 E96 s256G:==6 %:86CD[ H9@ D:E 2D E96 }@] b D665 :? #68:@? c] %96? 7@==@H :E FA H:E9 2?@E96C C68:@? 4@?E6DE 282:?DE r6?EC2= r@@D2 :? E96 C68:@? 7:?2=6]k^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Horseshoe Bend Generals B.b. Comer Tigers High School Football Hurricane Isaias Alabama Samuel Higgs Sports Editor Author facebook Author linkedin Author twitter Author email Follow Samuel Higgs Close Get email notifications on {{subject}} daily! Your notification has been saved. There was a problem saving your notification. {{description}} Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items. Save Manage followed notifications Close Followed notifications Please log in to use this feature Log In Don't have an account? Sign Up Today Recommended for you Outlook e-Edition Alex City Outlook Alex City Outlook Most Popular 4 arrested on drug charges Governor issues state of emergency in 3 local counties, beyond ACPD, JGPD & TCSO police reports Sept. 14-29 Local counties now under tropical storm watch City declares state of emergency Local Weather Currently in Alexander City 65° Cloudy67° / 59° 2 PM 66° 3 PM 66° 4 PM 67° 5 PM 68° 6 PM 68° Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.