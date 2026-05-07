One-time state champ had a good ring to it for Elijah Smith after his sophomore year. So much so he had to add some stakes to it, changing his title to a two-time state champ as a junior.

However, Smith thought three times wasn’t enough — so he went ahead and made himself a four-time state champion, winning his third Class 2A discus title and adding another in the shot put. Smith threw 162-feet-9 in the discus, setting a new Class 2A state meet record, along with beating out second place in the shot put by four feet.

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​​Submitted / TPI Horseshoe Bend's Elijah Smith celebrates on top of the podium after his performance at the Class 2A state meet. Smith earned his third and fourth individual state title in the discus and shot put.