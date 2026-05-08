Harrison Hunter, a graduate of Horseshoe Bend High School, was awarded the Tagged for Industry Involvement Scholarship at the Alabama Cattlemen’s Foundation Scholarship banquet recently.

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Harrison Hunter, center, was presented an Alabama Cattlemen’s Foundation Scholarship from Alabama Cattlemen’s Association president Wyatt Sasser and Alabama Commissioner of Agriculture and Industries Rick Pate.

The banquet was held May 1 in Montgomery. Harrison is the son of Scott and Sheena Hunter of Alexander City and attends Auburn University and is pursuing a degree in agricultural business and economics. 