Well before this country was founded there were newspapers.
But the newspapers of yore didn’t print news or even events. According to research found online by Texas A&M University, newspapers began in Europe as something that was regulated by the government.
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