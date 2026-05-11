Two new Alexander City ordinances were passed by the Alex City City Council Monday night to alleviate some of the financial burden caused by water and sewage rates.
kAm%H@ C6D:56?E:2= ?@?AC@7:ED[ w:==2366 %@H6CD 2?5 p=6I2?56C r:EJ w@FD:?8 pFE9@C:EJ[ H:== ?@H A2J 2 5:776C6?E C2E6 E92? 7@C\AC@7:E 2A2CE>6?ED]k^Am
kAmx? $6AE6>36C a_ad[ w:==2366 %@H6CD >2?286C pAC:= qF@?@ 255C6DD65 E96 4@F?4:= 4@?46C?:?8 E96 fg >2DE6C >6E6C 766D E96 2A2CE>6?E 4@>A=6I H2D A2J:?8 7@C 6G6CJ >@?E9]k^Am
kAmqF@?@ D2:5 E96 2A2CE>6?ED D2H 2? :?4C62D6 2 76H J62CD 28@ 2?5 D96 E2=<65 E@ 7@C>6C p=6I2?56C r:EJ |2J@C (@@5J q2:C5 23@FE :E D6G6C2= E:>6D]k^Am
kAm(96? E96 4:EJ’D FE:=:EJ C2E6D :?4C62D65 :? a_a`[ E96 >2DE6C >6E6C C2E6 H6?E 7C@> S`_ E@ Sa_ A6C >@?E9] %96 4@>A=6I 92D @?6 >6E6C 7@C E96 6?E:C6 3F:=5:?8 3FE H2D 36:?8 492C865 2 >@?E9=J 766 7@C 6249 2A2CE>6?E F?:E]k^Am
kAm“(6 A2J 7@C 2== E96 C6D:56?ED’ FE:=:E:6D[” D96 D2:5 5FC:?8 2 A2DE 4:EJ 4@F?4:= >66E:?8] “(6 2C6 Ww@FD:?8 @7 &C32? s6G6=@A>6?EX DF3D:5:K65 D@ H6 42??@E A2DD @? E96 :?4C62D6 — H6 A2J :E]”k^Am
kAmqF@?@ D2:5 5FC:?8 E96 $6AE6>36C a_ad 4@F?4:= >66E:?8 E92E w:==2366 %@H6CD H2D A2J:?8 >@C6 E92? Shb[___ 2??F2==J 7@C E96 >6E6CD 2?5 25>:?:DEC2E:G6 492C86D[ 56DA:E6 92G:?8 ;FDE @?6 >2DE6C >6E6C]k^Am
kAm(96? E96 ?6H 4:EJ 25>:?:DEC2E:@? H6?E :?E@ @77:46 :? }@G6>36C a_ad[ qF@?@ DE2J65 :? 4@?E24E 4@?46C?:?8 E96 766D 2?5 E96 4:EJ 4@F?4:= C6D@=G65 E96 :DDF6 3J 4C62E:?8 2 DA64:2= H2E6C 2?5 D6H286 42E68@CJ — #6D:56?E:2= }@?!C@7:E s@>6DE:4 r@CA@C2E:@?]k^Am
kAm%96 ?6H @C5:?2?46 492?865 E96 H2E6C C2E6D 7@C 3@E9 w:==2366 %@H6CD 2?5 prwp E@ 2 32D6 C2E6 @7 Sb]fd A6C C6D:56?E:2= F?:E 6249 3:==:?8 4J4=6 A=FD Sa]gh A6C `[___ 82==@?D FD65] %96 D6H286 C2E6D 7@C E96 EH@ 6?E:E:6D 492?865 E@ 2 32D6 C2E6 @7 Sh]c_ A6C C6D:56?E:2= F?:E 6249 3:==:?8 4J4=6 A=FD S`c]da A6C `[___ 82==@?D @7 D6H286 4C62E65]k^Am
kAmp=6I r:EJ |2J@C |:<6 s6?D>@C6 D2:5 367@C6 96 H2D 6=64E65[ 96 H2D 2D<65 3J D6G6C2= A6@A=6 H92E 96 H2D 8@:?8 E@ 5@ 23@FE E9:D :DDF6] p7E6C 96 H2D 6=64E65[ 96 D2:5 96 DE2CE65 H@C<:?8 @? 2 D@=FE:@?]k^Am
kAm“(6 6?82865 :? D@>6 96=A 7C@> |@?E8@>6CJ 2?5 925 4@?DF=E2?ED 4@>6 :? 2?5 C62==J DA6?E D@>6 BF2=:EJ E:>6 =@@<:?8 2E E96 :DDF6[” 96 D2:5] “w@H 5@ H6 5@ E9:D :? 2 72:C 2?5 6BF:E23=6 H2J E92E 5@6D?VE 5:D6?7C2?49:D6 @E96CDn (6 E9:?< H6 92G6 2?DH6C65 E92E] %9@D6 EH@ 6?E:E:6D 2C6 E96 @?=J 6?E:E:6D :? E96 4:EJ E92E 2C6 27764E65 3J E9@D6 EH@ ?6H @C5:?2?46D]”k^Am
kAm~G6C2==[ s6?D>@C6 D2:5 96 F?56CDE2?5D E96 7CFDEC2E:@? @7 C6D:56?ED 2?5 3FD:?6DD6D 4@?46C?:?8 @G6C2== D6H286 C2E6D]k^Am
kAm“(96? E96 C2E6D H6?E FA[ 6G6CJ3@5J H2D 5:D6?7C2?49:D65[ 2?5 >@DE 6G6CJ3@5J H2D F?92AAJ[” 96 D2:5] “%96 ECFE9 :D[ E9@F89[ H6 42?VE =@D6 >@?6J 2?5 4@?E:?F6 E@ AC@G:56 D6CG:46D] $@ E96 564:D:@? E@ C2:D6 E96 C2E6D H2D >256 3J E96 AC6G:@FD 25>:?:DEC2E:@?[ 2?5 x H@F=5 2D< E96 AF3=:4 E@ F?56CDE2?5 E92E E92E H2D ?646DD2CJ] xE H2D ?@E 2? 68C68:@FD[ F?>6C:E65 :?4C62D6 :? 4@DE] xE H2D ?646DD2CJ E@ 4@?E:?F6 E96 D6CG:46D]”k^Am
kAm(9:=6 E96 7F?5D 7C@> 3@E9 w:==2366 %@H6CD 2?5 prwp 92G6 2=C625J 366? :?4=F565 :? E96 a_ae 3F586E[ s6?D>@C6 D2:5 E96 ?6H C2E6D H@?’E 9FCE E96 3F586E E92E >F49]k^Am
kAm“xEVD ?@E 2 DE2886C:?8 2>@F?E @7 >@?6J[ 3642FD6 H2E6C :D E96 @?6 A=246 E92E H6 2C6 ?@E =@D:?8 2?J >@?6J[” 96 D2:5] “%96 C6G6?F6 H:== 36 27764E65 E@ 2? 6IE6?E[ 3FE E96C6 4@>6D 2 A@:?E :? E:>6 H96C6 J@F 92G6 E@ 5@ H92E J@FVC6 DFAA@D65 E@ 5@ E96 C:89E H2J]”k^Am
kAm|@G:?8 7@CH2C5[ s6?D>@C6 D2:5 96 H@F=5 =:<6 E@ D66 E96 4:EJ 92G6 2 4@DE\@7\=:G:?8 :?4C62D6D @? FE:=:E:6D[ D@ C6D:56?ED 2C6?’E 9:E H:E9 2 9F86 @?6\E:>6 :?4C62D6]k^Am
kAm“x7 E96 :?7=2E:@? 4@DE H6?E FA `T =2DE J62C[ H6 C2:D6 @FC 4@DE `T[” 96 D2:5] “#:89E ?@H[ H6 D6E 2 AC:46[ 2?5 :EVD D@CE @7 DE28?2?E F?E:= E9:?8D 86E F?E6?23=6] (96? E9:?8D 86E F?E6?23=6[ H6 6?5 FA :? E96 D:EF2E:@? E92E H6VC6 :? ?@H E@ 4@?E:?F6 E96 D6CG:46D]”k^Am
kAms6?D>@C6 D2:5 96 36=:6G6D E96 D>2==6C :?4C62D6D H:== 36 2 >@C6 >2?28623=6 H2J @7 5@:?8 E9:?8D 8@:?8 7@CH2C5]k^Am