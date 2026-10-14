There is no question about it: the future of athletics in Alexander City is bright.
On Monday, the Radney Junior High football team capped off the finish to their season with a perfect 8-0 record during the regular season.
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