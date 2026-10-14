There is no question about it: the future of athletics in Alexander City is bright.

On Monday, the Radney Junior High football team capped off the finish to their season with a perfect 8-0 record during the regular season.

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File / TPI The Radney Junior High School football team finished the year with an undefeated record, going 7-0 through the season. The Wildcats are led by coach Demetrius Fleetion, known better as coach Fuji.