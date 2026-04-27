In Alabama high school soccer, teams have 80 minutes to determine a winner.
Benjamin Russell’s girls soccer team needed only 50.
kAmx? E96 7:CDE C@F?5 @7 E96 r=2DD ep D@446C A=2J@77D[ E96 (:=542ED 5@>:?2E65 6? C@FE6 E@ 2 `_\_ H:? @G6C !2F= (] qCJ2?E] $:I 5:776C6?E 8@2= D4@C6CD 9625=:?65 E96 2772:C 7@C q#w$] k^Am
kAmy6C=J q2CC282? 7:?:D965 H:E9 2 92E EC:4<[ z2C=J? pC?@=5 A:E4965 :? H:E9 EH@ 8@2=D 2?5 D@ 5:5 $@A9:6 !:<6 — 36EH66? E9C66 A=2J6CD[ D6G6? 8@2=D H6C6 D4@C65] !2C:D |2CE:?6K[ {2?6J v=2DD3FC? 2?5 pG6CJ $2?56CD 6249 ?@E4965 2 8@2= @7 E96:C @H?] k^Am
kAm“yFDE 2== @FE[ 8C62E A6C7@C>2?46 3J E96 E62> E@52J[” q#w$ 4@249 {66 (28@?6C D2:5] “x 42?VE E6== J@F :?5:G:5F2= 8@2= D4@C6CD C:89E ?@H[ 3642FD6 H6 9F?8 `_ @? E96>[ 3FE :E H2D?VE ?646DD2C:=J ;FDE @?6] xE H2D 2 4@>A=6E6 E62> 677@CE] x? E@52JVD H:?[ E96J D92C65 E96 32==] %96C6 H6C6 >F=E:A=6 8@2= D4@C6CDj :E H2D ?:46] $@ J629[ :E H2D 2 4@>A=6E6 E62> 677@CE]”k^Am
kAm%96 >F=E:A=6 D4@C6C 2EE:EF56 4@>6D 7C@> E96:C F?D6=7:D9?6DD @? E96 7:6=5[ 244@C5:?8 E@ (28@?6C] w6 ?@E65 9@H 9:D E62> :D 4@?DE2?E=J =@@<:?8 7@C E96 36DE D9@E 2G2:=23=6[ H9:49 2E\E:>6D 4@F=5 >62? E2<:?8 E96 32== @FE @7 J@FC 92?5D]k^Am
kAm“xE D2JD E92E E96JVC6 F?D6=7:D9 2?5 E96JVC6 H:==:?8 E@ D92C6 E96 32==[” (28@?6C D2:5] “%96JV== 6G6? A2DD FA 2 8@@5 D9@E 7@C 2 36EE6C D9@E] $@ E92EVD H92E J@F D66 H:E9 E9:D 8C@FA C:89E 96C6[ 282:?[ ;FDE E96 H@C< 6E9:4 E92E E96J AFE :?[ 52J :? 2?5 52J @FE E9C@F89 AC24E:46D E9:D D62D@? 92D ;FDE 366? 23D@=FE6=J A96?@>6?2=]”k^Am
kAm(92E :>AC6DD65 (28@?6C >@DE @7 2== :? E9:D 82>6 :D 9@H >F49 9:D E62> 92D 8C@H? 7C@> E96 368:??:?8 @7 E96 D62D@?] w6 >6?E:@?65 9@H E96 E62> 762EFC6D EH@ D6?:@CD[ H9:=6 E96 C6DE @7 E96 E62> :D 7:CDE\J62C G2CD:EJ DE2CE6CD] w@H6G6C[ E92E J@FE9 5:5 ?@E D9@H :? E96 A=2J@77D]k^Am
kAm“%9:D E62> 92D 3@F89E :? 2== D62D@? =@?8[” (28@?6C D2:5] “%96C6 2C6 EH@ D6?:@CD @? E9:D E62>j :E :D 2 G6CJ J@F?8 E62>] x H@F=5 52C6 E@ D2J[ gdT @7 E96> 5:5 ?@E A=2J G2CD:EJ =2DE J62C @C 2 =@E @7 G2CD:EJ >:?FE6D =2DE J62C] $@ 7@C E96> E@ 8C@H 2?5 >2EFC6 E96 H2J E96J 92G6 2?5 2D 72DE 2D E96J 92G6 E9C@F89@FE E96 4@FCD6 @7 E9:D D62D@? :D 2 E6DE2>6?E E@ E96:C 92C5 H@C< 2?5 H92E E96JVG6 AFE :?[ 52J :? 2?5 52J @FE 2E AC24E:46]”k^Am
kAm(92E 92D >256 E9@D6 8C@H:?8 A2:?D 7@C 7:CDE\J62C DE2CE6CD E@ 6DE23=:D965 G6E6C2?D 92G6 366? E96 324<3@?6D @7 E96 E62> — |2CE:?6K 2?5 q2CC282?[ EH@ >F=E:\J62C DE2CE6CD]k^Am
kAm“y6C=J :D 2 G@42= =6256C[” (28@?6C D2:5] “$96VD E96 962CE362E[ 2?5 D96 <66AD E96 E62> 8@:?8j D96VD E96 7:6=5 86?6C2=] $96 <66AD 6G6CJ3@5J :? D92A6 @? E96 7:6=5[ ;FDE 2 8C62E =6256C[ 2?5 D96VD 366? A=2J:?8 G2CD:EJ 7@C FD D:?46 D96 H2D :? 6:89E9 8C256] qFE E96 D2>6 H:E9 !2C:D |2CE:?6K[ E@@] !2C:D :D E96 F?DF?8 96C@ @7 E9:D E62>] $96VD BF:6E] $96 8@6D 23@FE 96C 3FD:?6DD] $96 AFED :? E96 H@C<[ 52J :? 2?5 52J @FE] x >62?[ 2D J@F D66[ ?6:E96C @?6 @7 E96> 42>6 @77 E96 7:6=5j E96J A=2J65 7F== g_\>:?FE6 D9:7ED :? >:57:6=5]”k^Am
kAm%96 D64@?5 C@F?5 @7 E96 A=2J@77D :D D4965F=65 7@C %F6D52J[ 2?5 :E =@@<D E@ 36 324< 2E |2CE:?\$2G2C6D $E25:F>[ 244@C5:?8 E@ E96 3C24<6E A@DE65 3J E96 pw$pp] q6?;2>:? #FDD6== H:== 7246 @77 282:?DE qC:2CH@@5 r9C:DE:2? :? E96 D64@?5 C@F?5]k^Am