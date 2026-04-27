In Alabama high school soccer, teams have 80 minutes to determine a winner. 

Benjamin Russell’s girls soccer team needed only 50.

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Samuel Higgs / TPI Benjamin Russell Yerley Barragan, left, and Paris Martinez, right, hug after Mrtinez scored in the 16th minute of the first half. Benjamin Russell ended the game early via mercy rule.
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Samuel Higgs / TPI Benjamin Russell's Sophie pike controls the ball while in air against Paul W. Bryant in the first round of the playoffs. She scored two goals in the Wildcats 10-0 win.