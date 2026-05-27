Now in its 14th year, the Alexander City Chamber of Commerce’s Sun Festival is right around the corner.

Beginning June 5 with Friday on the Green at Russell Crossroads and ending on June 12 with Family Night on Main, there are plenty of activities packed in between to bring smiles and laughter to everyone’s face in your household.

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There are always plenty of fun activities for children during the Alexander City Sun Festival. As in years past, a magic show is scheduled for children this year at Mamie's Place Children's Library.

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