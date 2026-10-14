It’s that time of the season when the slate is wiped clean and the area tournament commences. All of the teams in the coverage area have their date selected for Wednesday with two of the teams earning hosting rights — Horseshoe Bend and Dadeville. This year presents a new challenge to get to the AHSAA Regional Tournament, with sub-regionals just two days before. The newly introduced sub-regionals will be formatted similar to the basketball format, where the area runner-up will travel to an area winner for a shot at regionals. Check and see the path to get to the regional tournament.  

Benjamin Russell

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File / TPI Benjamin Russell’s Amari Cunningham and the Wildcats volleyball team matchup against Wetumpka in the first round of the Class 5A Area 4 Tournament. Wetumpka is 2-0 against Benjamin Russell in the regular season.
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File / TPI Dadeville' outside hitter Amari Russell and the Tigers are the No. 1 seed heading into the Class 2A Area 6 Tournament. The Tigers went undefeated in area play this year.
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Samuel Higgs / TPI Horseshoe Bend libero Ashtyn Dark and the Generals are the No. 1 seed in Class 2A Area 11. An area championship win could give Horseshoe Bend better seeding when it comes to the AHSAA Regional Tournament.
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File / TPI Reeltown outside hitter Paisley Burdette and the Rebel volleyball team come in as the No. 2 seed in the Class 2A Area 6 tournament. They match up with Thorsby in the first round.
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File / TPI Central Coosa outside hitter Lillie Kimbrell and the Cougar drew Dadeville in the Class 2A Area 8 Tournament. The Cougars lost 3-1 in their last matchup against the Tigers.