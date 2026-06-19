It’s time to dust off the cobwebs and break the net out in New Site. That’s right; summer volleyball workouts are underway for the Generals.

Nothing too drastic yet, according to Horseshoe Bend coach Hagen Whiteard, as most of the girls are participating in another sport, whether that be softball or basketball. Yet, so far, everything is right where she wants it to be.

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File / TPI The Horseshoe Bend volleyball team is kicking off summer workouts in anticipation for the season. The Generals return notable names like Harper Hunter, left, and Janie Clark, right.