Editor’s note: This story was written before the Friday night game results were published. 

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Samuel Higgs / TPI Benjamin Russell receiver Jamichael Greer (10) and the Wildcats have all but shored up a playoff spot. The real question now is No.1 or No. 2 seed in Class 5A Region 2.
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Samuel Higgs / TPI Dadeville linebacker Mon Edwards (21) and the Tigers are on the verge of hosting a aplayoff game for the first time since 2022.
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Samuel Higgs / TPI Horseshoe Bend's Jady Long (7) rounds the corner on a rushing attempt, looking for open space.
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Samuel Higgs / TPI Reeltown senior Alijah Woods (16) looks for open space against Dadeville.
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Samuel Higgs / TPI Central Coosa quarterback Ja'Von Thomas (0) and the Cougars face a tough task against No. 2 ranked Reeltown this week. Reeltown has shutout five of it's six opponents this year.
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File / TPI Southern Prep’s Rence Benefield (12) and the Rangers have piled on two straight wins the last two weeks. This week they face off against an Abbeville Christian that has had three straight shutout victories.