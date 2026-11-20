When it rains, it pours.
The Benjamin Russell football team can attest to that after Hillcrest-Tuscaloosa walked out with a 38-10 win in the Class 5A quarterfinals.
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