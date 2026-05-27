Any other year and Benjamin Russell’s fishing team would’ve racked up enough points to take home the state championship.

But unfortunately for the Wildcats, it wasn’t any other year as Vestavia Hills and Briarwood Christian both had record-setting seasons themselves. After a tough finish on Lake Pickwick at the Alabama Student Angler Bass Fishing Association championships, the Wildcats had to settle for third in the state — good enough to tie their best finish ever on the Alabama lakes.

052326-brhs fishing.jpg
Buy Now

Submitted / TPI the Benjamin Russell fishing team finished third in the Alabama High School Bass Fishing championship, finishing behind Vestavia Hills and Briarwood Christian.

Tags

Recommended for you