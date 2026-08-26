Fitness apps have long moved past just counting steps and calories. Today, users expect an app to "understand" their goal, take their fitness level into account, and give recommendations that actually work, not just look good in the interface. One of the main tools that made this possible is AI agents. They let you build an experience for one specific person, based on their habits, lifestyle, and abilities.
Why Personalization Became the Norm
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