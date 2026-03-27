The Bryant-Jordan award is a statewide student-athlete scholarship program. The AHSAA recognizes a total of 52 athletes for the Larry D. Stripling Scholar-Athlete Award and an additional 52 athletes for the Ken and Betty Joy Blankenship Student-Athlete Achievement Award. Each of the regional winners receive a $3,000 scholarship, and are up for an additional $3,500 if they are selected as one of the 14 Class winners. 

Three of those 104 total student-athletes hail from Elmore County. 

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Dalton Middleton / TPI Holtville's Kylie Snowden pitched a complete game and allowed only one earned run against Chilton County.
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Cliff Williams / TPI Nick Frazier, left, was recognized at the Stanhope Elmore High School JROTC awards day. It was also the day it was announced he would be the battalion’s executive officer for the next school year.
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