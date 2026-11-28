I look forward to and dread this particular week of the year more than any other on the calendar. I’ve come to think of it as the best worst week of the year.
Thanksgiving is one of my favorite holidays. I love getting together with family and friends. I love gorging on delicious food and I love the idea of being grateful for an overabundance of blessings I certainly didn’t deserve. It’s also Iron Bowl week.
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