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COACH OF THE YEAR: Claybrook wraps Holtville tenure with Elite 8 appearance

COACH OF THE YEAR: Claybrook wraps Holtville tenure with Elite 8 appearance

For Holtville softball, the 2026 season was nothing short of historic. 

Prior to this season’s run, the Bulldogs had not appeared at the state tournament since 2012. It took Holtville 14 long years to make it back to Oxford; and even though the Bulldogs did not come home with a Blue Map, the experience was every bit worth the wait. 

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Sam Higgs / TPI Holtville softball coach Reese Claybrook finished his sixth and final season as the Bulldogs' head coach, capping off a great career with a state tournament appearance. Claybrook wrapped his career at Holtville with a 131-88 record.

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