Weather Alert

...FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH THIS EVENING... * WHAT...Flash flooding caused by additional rainfall on already saturated soil conditions continues to be possible. * WHERE...A portion of central Alabama, including the following counties, Autauga, Barbour, Bibb, Bullock, Chambers, Chilton, Coosa, Dallas, Elmore, Greene, Hale, Lee, Lowndes, Macon, Marengo, Montgomery, Perry, Pike, Russell, Sumter and Tallapoosa. * WHEN...Through this evening. * IMPACTS...Excessive runoff due to saturated soil conditions may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. * ADDITIONAL DETAILS... - http://www.weather.gov/safety/flood PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. &&