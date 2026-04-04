With the 2025-26 school year coming to a close, senior student-athletes are making their commitments to continuing their athletic careers at the next level. At Elmore County High School, four student-athletes signed their NLIs. 

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Samuel Higgs / TPI Elmore County's Addison Hicks was named to the North-South All-Star softball team.

First was Addison Hicks, a three-sport athlete who signed her National Letter of Intent to continue playing softball at Faulkner University next season. Hicks was a second-team All-Elmore County nominee for volleyball and an honorable mention for basketball. This softball season, Hicks – who starts in centerfield –  leads the Panthers in hits and runs with 25 and 22 respectively. As the leadoff batter, Hicks is averaging .510 at the plate with a 1.161 on base percentage plus slugging – leading her team in both categories. 

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Ana Sofia Meyer / TPI Elmore County's Isabella Fuller (9) swings her arm for a kill against Horseshoe Bend on Tuesday night at Elmore County High School.
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Ana Sofia Meyer / TPI Elmore County's 2-hole batter Shelton Darnell drops into a slide as Prattville Christian attempts to throw him out at third base.
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Ana Sofia Meyer / TPI Elmore County's Evan Spence comes in as relief in the fourth inning against Prattville Christian.