The Wetumpka Indians (8-4-4, 3-0) entered this soccer season with a vendetta: beat Stanhope Elmore at all costs. Last season, the Mustangs shut out the Indians in their area game, winning 8-0 in the first matchup and 3-0 in the second. With the Indians returning a majority of their players from last season, that memory was a pain point.
On Friday night, the Indians turned things around and defeated Stanhope Elmore (3-14-2, 0-1), 4-2, at home.
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