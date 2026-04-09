The Wetumpka Indians (8-4-4, 3-0) entered this soccer season with a vendetta: beat Stanhope Elmore at all costs. Last season, the Mustangs shut out the Indians in their area game, winning 8-0 in the first matchup and 3-0 in the second. With the Indians returning a majority of their players from last season, that memory was a pain point. 

On Friday night, the Indians turned things around and defeated Stanhope Elmore (3-14-2, 0-1), 4-2, at home. 

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Ana Sofia Meyer / TPI Wetumpka midfielder Michael DiGruccio-Pearson (16) takes a penalty kick for the Indians, scoring their first goal of the night. The Indians claimed the win versus the Mustangs, 4-2, sending them to the top of Class 6A Area 4.
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Ana Sofia Meyer / TPI Stanhope Elmore midfielder Max Richardson (3) tees up for a shot on goal against Wetumpka. The Mustangs fell 4-2 to their rivals, dropping them to second place in Class 6A Area 4.

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