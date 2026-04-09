After losing the area title on a coin flip last season to its rivals, the Wetumpka girls soccer team came into this season with goals and a score to settle. Those goals? Simple.
Win the area. Beat Stanhope Elmore. Prove that the Wetumpka Indians mean business and won’t be pushed around.
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