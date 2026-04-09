After losing the area title on a coin flip last season to its rivals, the Wetumpka girls soccer team came into this season with goals and a score to settle. Those goals? Simple. 

Win the area. Beat Stanhope Elmore. Prove that the Wetumpka Indians mean business and won’t be pushed around. 

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Ana Sofia Meyer / TPi Wetumpka forward Zoe Fagan (9) makes a move past a Stanhope Elmore defender in the Indians' 1-0 win over their rivals. The win puts Wetumpka atop Class 6A Area 4 at 2-0.
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Ana Sofia Meyer / TPi Stanhope Elmore midfielder Annistyn Fultz (12) prepares to serve the corner kick into Wetumpka's box in the Mustangs' showdown against their rivals. The Mustangs fell, 1-0, but will have another chance at the Indians later this season.

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