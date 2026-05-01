Soccer is a game of control. Everything comes down to possession and opportunity — which team can put the ball in the back of its opponent’s net while protecting its goal?
Owning control of its own fate was part of the plan for Wetumpka’s girls soccer team. The Indians were scarred after last season’s area title came down to a coin flip, which fell in favor of Stanhope Elmore.
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