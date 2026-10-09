Wetumpka showed its offensive depth and ability to create turnovers in a 43-21 victory over Park Crossing, with contributions from its veteran leaders and younger players helping the Indians secure the win on the gridiron.

The Indians leaned on a balanced offensive effort while making crucial defensive plays to pull away from a competitive Park Crossing team. Deon Floyd continued his productive season, while Kingston Johnson made his presence felt defensively with two interceptions. Ethan Bielen also delivered a strong performance at defensive end, recording a forced fumble and recovering a fumble.

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