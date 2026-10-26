Editor’s Note: Tallapoosa Publishers Inc. reports these police incidents exactly as they are reported to us.
Oct. 25
kAm• pDD:DE2?46 H2D 8:G6? 5FC:?8 2 8C@F?5 4@G6C 7:C6 @? vF?? sC:G6]k^Am
kAm• p?:>2= 4@?EC@= H2D C6BF6DE65 @? $@FE9 (6DD@? $EC66E]k^Am
kAm• pDD:DE2?46 H2D 8:G6? 5FC:?8 2 H2E6C C6D4F6 @? ~=5 |:== sC:G6]k^Am
kAm• p H6=72C6 4964< H2D 4@?5F4E65 @? x46 !=2?E sC:G6]k^Am
kAm• pDD:DE2?46 H2D 8:G6? 5FC:?8 2 >65:42= 42== @? v:=>6C pG6?F6]k^Am
kAm• pDD:DE2?46 H2D 8:G6? E@ 2 >@E@C:DE @? "F2:= #F? sC:G6]k^Am
kAm• #64<=6DD 5C:G:?8 H2D C6A@CE65 @? r6?EC2= q@F=6G2C5]k^Am
kAmkDEC@?8m~4E] ack^DEC@?8mk^Am
kAm• p ?@:D6 4@>A=2:?E H2D C6A@CE65 @? %9:C5 pG6?F6]k^Am
kAm• #64<=6DD 5C:G:?8 H2D C6A@CE65 @? u:CDE pG6?F6]k^Am
kAm• pDD:DE2?46 H2D 8:G6? E@ 2 >@E@C:DE @? E96 u:EKA2EC:4< qC:586]k^Am
kAm• |6?24:?8 H2D C6A@CE65 @? v:=>6C pG6?F6]k^Am
kAm• p H6=72C6 4964< H2D 4@?5F4E65 @? v:=>6C pG6?F6]k^Am
kAm• w2C2DD>6?E H2D C6A@CE65 @? v:=>6C pG6?F6]k^Am
kAmkDEC@?8m~4E] abk^DEC@?8mk^Am
kAm• p q=24< >2=6 H2D 2CC6DE65 5FC:?8 2 EC277:4 DE@A @? y@C52? pG6?F6]k^Am
kAm• w2C2DD>6?E H2D C6A@CE65 @? y@9? $EC66E]k^Am
kAm• p DFDA:4:@FD G69:4=6 H2D C6A@CE65 @? y@9? $EC66E]k^Am
kAm• rC:>:?2= >:D49:67 H2D C6A@CE65 @? z6?E #@25]k^Am
kAm• p H9:E6 >2=6 H2D 2CC6DE65 5FC:?8 2 EC277:4 DE@A @? y@C52? pG6?F6]k^Am
kAm• p? 2DD2F=E H2D C6A@CE65 @? uC:6?5D9:A #@25]k^Am
kAmkDEC@?8m~4E] aak^DEC@?8mk^Am
kAm• p q=24< >2=6 H2D 2CC6DE65 5FC:?8 2 E967E 42== @? u:CDE pG6?F6]k^Am
kAm• p 7:89E H2D C6A@CE65 @? v:=>6C pG6?F6]k^Am
kAm• %C6DA2DD:?8 H2D C6A@CE65 @? |2:? $EC66E]k^Am
kAmkDEC@?8m~4E] a`k^DEC@?8mk^Am
kAm• #64<=6DD 5C:G:?8 H2D C6A@CE65 @? }@E2DF=82 #@25]k^Am
kAm• p q=24< >2=6 H2D 2CC6DE65 5FC:?8 2 EC277:4 DE@A @? v:=>6C pG6?F6]k^Am
kAm• %967E H2D C6A@CE65 @? v:=>6C pG6?F6]k^Am
kAm• pDD:DE2?46 H2D 8:G6? E@ 2?@E96C 286?4J @? q2C?6EE q@F=6G2C5]k^Am
kAmkDEC@?8m~4E] a_k^DEC@?8mk^Am
kAm• p 3FC8=2CJ H2D C6A@CE65 @? r2>6=:2 sC:G6]k^Am
kAm• {@:E6C:?8 H2D C6A@CE65 @? v:=>6C pG6?F6]k^Am
kAm• p ;FG6?:=6 4@>A=2:?E H2D C6A@CE65 @? sFDEJ #@25]k^Am
kAm• pDD:DE2?46 H2D 8:G6? 5FC:?8 2 >65:42= 42== @? v:=>6C pG6?F6]k^Am
kAm• p? 2?:>2= 4@>A=2:?E H2D C6A@CE65 @? $6G6?E9 $EC66E]k^Am
kAm• w2C2DD>6?E H2D C6A@CE65 @? qF4<D !@4<6E #@25]k^Am
kAm• p 5@>6DE:4 4@>A=2:?E H2D C6A@CE65 @? w6C5 $EC66E]k^Am
kAm• p? 2?:>2= 4@>A=2:?E H2D C6A@CE65 @? $6G6?E9 $EC66E]k^Am
kAm• p 4:G:= 5:DEFC32?46 H2D C6A@CE65 @? #:=6J #@25]k^Am
kAmkDEC@?8m~4E] `hk^DEC@?8mk^Am
kAm• {@:E6C:?8 H2D C6A@CE65 @? v:=>6C pG6?F6]k^Am
kAm• s:D@C56C=J 4@?5F4E H2D C6A@CE65 @? qF4<D !@4<6E #@25]k^Am
kAm• p DFDA:4:@FD A6CD@? 2?5 DFDA:4:@FD 24E:G:EJ H2D C6A@CE65 @? ~C492C5 sC:G6]k^Am
kAm• pDD:DE2?46 H2D 8:G6? 5FC:?8 2 >65:42= 42== @? t2DE !2EE@? $EC66E]k^Am
kAm• p CF?2H2J ;FG6?:=6 H2D C6A@CE65 @? w:4<@CJ $EC66E]k^Am
kAm• sCF8 24E:G:EJ H2D C6A@CE65 @? y@9? $EC66E]k^Am
kAm• p? 232?5@?65 G69:4=6 H2D C6A@CE65 @? {@H6C %FD<6866 #@25]k^Am
kAm• p? 2?:>2= 4@>A=2:?E H2D C6A@CE65 @? }@E2DF=82 #@25]k^Am
kAm• p ;FG6?:=6 4@>A=2:?E H2D C6A@CE65 @? v:=>6C pG6?F6]k^Am
kAm• p DE@=6? G69:4=6 H2D C6A@CE65 @? r@33 #@25]k^Am
kAm• p ;FG6?:=6 4@>A=2:?E H2D C6A@CE65 @? v:=>6C pG6?F6]k^Am
kAmkDEC@?8m~4E] `gk^DEC@?8mk^Am
kAm• $FDA:4:@FD 24E:G:EJ H2D C6A@CE65 @? uC:6?5D9:A #@25]k^Am
kAm• p 4:G:= 5:DEFC32?46 H2D C6A@CE65 @? v:=>6C pG6?F6]k^Am
kAm• pDD:DE2?46 H2D 8:G6? E@ 2 4:E:K6? @? }@3=6 #@25]k^Am
kAm• !C@A6CEJ 52>286 H2D C6A@CE65 @? v:=>6C pG6?F6]k^Am