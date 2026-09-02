The Tallassee City Council tabled a move at its meeting last week to allow newer mobile homes to be moved into the Burnt Springs Trailer Park.
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