An effort to remove more dilapidated structures under an easier program was tabled by the Tallassee City Council last week.
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