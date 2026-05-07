Cliff Williams / TPI Rose Hill Cemetery has been a gathering place at night for some. Despite signs noting no entry after dark, some visitors have left trash behind including beer bottles and condoms. City of Tallassee employees have been trying to keep the area clean.
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Cliff Williams / TPI Rose Hill Cemetery has been a gathering place at night for some. Despite signs noting no entry after dark, some visitors have left trash behind including beer bottles and condoms. City of Tallassee employees have been trying to keep the area clean.

Monuments knocked over, broken. Sod stolen from new graves. Flowers stolen. Beer bottles, underwear and condoms found. Bags from fast food restaurants and more have littered peaceful areas of Tallassee.

It sounds far from what should be found in a small town cemetery but it is at Tallassee’s Rose Hill Cemetery.

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