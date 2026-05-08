Cliff Williams / TPI The City of Tallassee is hoping to begin construction on new water lines for the industrial park and along Gilmer Avenue by the new year. The projects are one of several the city is doing to improve infrastructure.
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Cliff Williams / TPI The City of Tallassee is hoping to begin construction on new water lines for the industrial park and along Gilmer Avenue by the new year. The projects are one of several the city is doing to improve infrastructure.

Much-needed renovations to water projects and gas lines are at various stages of completion in Tallassee.

Parts of a water filtration system that is decades old and leaking cast iron gas lines are being replaced. Three Notch Engineering’s Jeff Harrison gave the Tallassee City Council an update on the status of multiple infrastructure projects across the city.

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