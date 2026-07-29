Editor’s Note: Tallapoosa Publishers Inc. reports these police incidents exactly as they are reported to us.
July 27
kAm• $FDA:4:@FD 24E:G:EJ H2D C6A@CE65 @? %9:C5 pG6?F6]k^Am
kAm• pDD:DE2?46 H2D 8:G6? E@ 2 4:E:K6? @? pD9FCDE pG6?F6]k^Am
kAmkDEC@?8myF=J aek^DEC@?8mk^Am
kAm• pDD:DE2?46 H2D 8:G6? E@ 2 >@E@C:DE @? v:=>6C pG6?F6]k^Am
kAm• p? 2?:>2= 4@>A=2:?E H2D C6A@CE65 @? pK2=62 $EC66E]k^Am
kAm• %C6DA2DD:?8 H2D C6A@CE65 @? y2>6D $EC66E]k^Am
kAm• p H6=72C6 4964< H2D 4@?5F4E65 @? tF32?<D $EC66E]k^Am
kAm• p 5@>6DE:4 :?4:56?E H2D C6A@CE65 @? %9:C5 pG6?F6]k^Am
kAm• p? 2?:>2= 4@>A=2:?E H2D C6A@CE65 @? pK2=62 $EC66E]k^Am
kAm• p? 232?5@?65 G69:4=6 H2D C6A@CE65 @? t:89E9 $EC66E]k^Am
kAm• %9:C5\568C66 5@>6DE:4 G:@=6?46 2?5 F?2FE9@C:K65 FD6 @7 2 G69:4=6 H2D C6A@CE65 @? %9:C5 pG6?F6]k^Am
kAm• pDD:DE2?46 H2D 8:G6? 5FC:?8 2 >65:42= 42== @? pD9FCDE pG6?F6]k^Am
kAm• %967E H2D C6A@CE65 @? r6?EC2= q@F=6G2C5]k^Am
kAm• pDD:DE2?46 H2D 8:G6? E@ E96 %2==2DD66 u:C6 s6A2CE>6?E 5FC:?8 2 DECF4EFC6 7:C6 @? |@EE {2?6]k^Am
kAm• %967E H2D C6A@CE65 @? x46 !=2?E #@25]k^Am
kAm• p H6=72C6 4964< H2D 4@?5F4E65 @? s2C?6== #@25]k^Am
kAm• p ;FG6?:=6 4@>A=2:?E H2D C6A@CE65 @? (@@5 $EC66E]k^Am
kAmkDEC@?8myF=J adk^DEC@?8mk^Am
kAm• p DFDA:4:@FD A6CD@? H2D C6A@CE65 @? v:=>6C pG6?F6]k^Am
kAm• pDD:DE2?46 H2D 8:G6? 5FC:?8 2 >65:42= 42== @? r6?EC2= q@F=6G2C5k^Am
kAm• pDD:DE2?46 H2D 8:G6? E@ 2?@E96C 286?4J @? {@G6=25J #@25]k^Am
kAm• p? 2DD2F=E H2D C6A@CE65 @? w:4<@CJ sC:G6]k^Am
kAm• p 3FC8=2CJ H2D C6A@CE65 @? %96=>2 sC:G6]k^Am
kAm• p H6=72C6 4964< H2D 4@?5F4E65 @? v@=56? sC:G6]k^Am
kAm• pDD:DE2?46 H2D 8:G6? 5FC:?8 2 >65:42= 42== @? !:?69FCDE $EC66E]k^Am
kAm• vF?7:C6 H2D C6A@CE65 @? w:89H2J aah]k^Am
kAm• |6?24:?8 H2D C6A@CE65 @? {@H6C %FD<6866 #@25]k^Am
kAm• p >@E@C G69:4=6 244:56?E H:E9 6?EC2A>6?E H2D C6A@CE65 @? }@CE9 rC66< {2?6]k^Am
kAm• p DFDA:4:@FD G69:4=6 H2D C6A@CE65 @? #:G6CD:56 sC:G6]k^Am
kAm• p? 2?:>2= 4@>A=2:?E H2D C6A@CE65 @? y2>6D $EC66E]k^Am
kAm• $FDA:4:@FD 24E:G:EJ H2D C6A@CE65 @? v:=>6C pG6?F6]k^Am
kAm• p CF?2H2J ;FG6?:=6 H2D C6A@CE65 @? w:4<@CJ $EC66E]k^Am
kAmkDEC@?8myF=J ack^DEC@?8mk^Am
kAm• p >@E@C G69:4=6 244:56?E H:E9 ?@ :?;FC:6D H2D C6A@CE65 @? $:>D pG6?F6]k^Am
kAm• p CF?2H2J ;FG6?:=6 H2D C6A@CE65 @? w:4<@CJ $EC66E]k^Am
kAm• pDD:DE2?46 H2D 8:G6? E@ 2 4:E:K6? @? v:=>6C pG6?F6]k^Am
kAm• p? 2?:>2= 4@>A=2:?E H2D C6A@CE65 @? y2>6D $EC66E]k^Am
kAmkDEC@?8myF=J abk^DEC@?8mk^Am
kAm• p q=24< >2=6 H2D 2CC6DE65 5FC:?8 2 EC277:4 DE@A @? v:=>6C pG6?F6]k^Am
kAm• p H6=72C6 4964< H2D 4@?5F4E65 @? qFCE |:== #@25]k^Am
kAmkDEC@?8myF=J aak^DEC@?8mk^Am
kAm• p CF?2H2J ;FG6?:=6 H2D C6A@CE65 @? v:=>6C pG6?F6]k^Am
kAm• p 5@>6DE:4 :?4:56?E H2D C6A@CE65 @? (6DE y2>6D $EC66E]k^Am
kAm• p CF?2H2J ;FG6?:=6 H2D C6A@CE65 @? q2C?6EE q@F=6G2C5]k^Am
kAmkDEC@?8myF=J a`k^DEC@?8mk^Am
kAm• p? 2?:>2= 4@>A=2:?E H2D C6A@CE65 @? }@CE9 p?? pG6?F6]k^Am
kAm• pDD:DE2?46 H2D 8:G6? 5FC:?8 2 >65:42= 42== @? #:G6CD:56 pG6?F6]k^Am
kAm• p H6=72C6 4964< H2D 4@?5F4E65 @? w:==4C6DE $EC66E]k^Am
kAm• pDD:DE2?46 H2D 8:G6? E@ 2 >@E@C:DE @? $@FE9 p?? pG6?F6]k^Am
kAm• pDD:DE2?46 H2D 8:G6? E@ 2 4:E:K6? @? q2C?6EE q@F=6G2C5]k^Am
kAmkDEC@?8myF=J a_k^DEC@?8mk^Am
kAm• p DFDA:4:@FD A6CD@? H2D C6A@CE65 @? t2DE #@@D6G6=E pG6?F6]k^Am
kAm• p ?@:D6 4@>A=2:?E H2D C6A@CE65 @? q2C?6EE q@F=6G2C5]k^Am
kAm• %967E H2D C6A@CE65 @? }@E2DF=82 #@25]k^Am
kAm• p H9:E6 >2=6 H2D 2CC6DE65 5FC:?8 2 5@>6DE:4 5:DAFE6 @? s6=E2 #@25]k^Am
kAm• p >@E@C G69:4=6 244:56?E H:E9 ?@ :?;FC:6D H2D C6A@CE65 @? uC66>2? pG6?F6]k^Am
kAm• p G6C32= 2=E6C42E:@? H2D C6A@CE65 @? %9:C5 pG6?F6]k^Am
kAm• %C6DA2DD:?8 H2D C6A@CE65 @? tG6C8C66? $EC66E]k^Am
kAm• pDD:DE2?46 H2D 8:G6? E@ 2 4:E:K6? @? uC66>2? pG6?F6]k^Am
kAm• p H9:E6 76>2=6 H2D 2CC6DE65 5FC:?8 2 EC277:4 DE@A @? v:=>6C pG6?F6]k^Am
kAmkDEC@?8myF=J `hk^DEC@?8mk^Am
kAm• $FDA:4:@FD 24E:G:EJ H2D C6A@CE65 @? uC66>2? pG6?F6]k^Am
kAm• w2C2DD:?8 4@>>F?:42E:@?D H2D C6A@CE65 @? %9:C5 pG6?F6]k^Am