Arrest and incident reports of the Tallassee Police Department from July 12 to July 19 Jul 20, 2026 15 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Editor’s Note: Tallapoosa Publishers Inc. reports these police incidents exactly as they are reported to us.July 19 × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAm• pDD:DE2?46 H2D 8:G6? E@ 2 4:E:K6? @? q2C?6EE q@F=6G2C5 2?5 $:>D pG6?F6]k^Am kAmkDEC@?8myF=J `gk^DEC@?8mk^AmkAm• pDD:DE2?46 H2D 8:G6? E@ 2?@E96C 286?4J @? v:=>6C pG6?F6]k^AmkAm• w2C2DD>6?E H2D C6A@CE65 @? #:G6CD:56 pG6?F6]k^AmkAm• #64<=6DD 5C:G:?8 H2D C6A@CE65 @? pD9FCDE pG6?F6]k^AmkAmkDEC@?8myF=J `fk^DEC@?8mk^AmkAm• p ?@:D6 4@>A=2:?E H2D C6A@CE65 @? %9:C5 pG6?F6]k^AmkAm• p AC:G2E6 AC@A6CEJ >@E@C G69:4=6 244:56?E H2D C6A@CE65 @? }6H "F2CE6CD #@25]k^AmkAm• p 5@>6DE:4 :?4:56?E H2D C6A@CE65 @? v:=>6C pG6?F6]k^AmkAmkDEC@?8myF=J `dk^DEC@?8mk^AmkAm• p DF:4:52= DF3;64E H2D C6A@CE65 @? %2==2DD66 w:89H2J]k^AmkAm• p? 232?5@?65 G69:4=6 H2D C6A@CE65 @? }@CE9 p?? pG6?F6]k^AmkAmkDEC@?8myF=J `ck^DEC@?8mk^AmkAm• p ;FG6?:=6 4@>A=2:?E H2D C6A@CE65 @? uC66>2? pG6?F6]k^AmkAm• p 5@>6DE:4 :?4:56?E H2D C6A@CE65 @? $:IE9 $EC66E]k^AmkAmkDEC@?8myF=J `bk^DEC@?8mk^AmkAm• p AC:G2E6 AC@A6CEJ >@E@C G69:4=6 244:56?E H2D C6A@CE65 @? v:=>6C pG6?F6]k^AmkAm• pDD:DE2?46 H2D 8:G6? E@ 2 >@E@C:DE @? w:89H2J aah]k^AmkAm• %967E H2D C6A@CE65 @? {:EE=6 y@9? sC:G6]k^AmkAm• |6?24:?8 H2D C6A@CE65 @? uC:6?5D9:A #@25]k^AmkAm• p H6=72C6 4964< H2D 4@?5F4E65 @? {@H6C %FD<6866 #@25]k^AmkAm• %967E H2D C6A@CE65 @? q2C?6EE q@F=6G2C5]k^AmkAm• pDD:DE2?46 H2D 8:G6? E@ 2 >@E@C:DE @? r6?EC2= q@F=6G2C5]k^AmkAm• p 5@>6DE:4 :?4:56?E H2D C6A@CE65 @? w:4<@CJ $EC66E]k^AmkAmkDEC@?8myF=J `ak^DEC@?8mk^AmkAm• $FDA:4:@FD 24E:G:EJ H2D C6A@CE65 @? v:=>6C pG6?F6]k^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Police Reports Arrest Crime Tallassee Tallassee Police Department Recommended for you Tribune e-Edition Tallassee Tribune Tallassee Tribune Most Popular Murder investigation leads to old solicitation for murder incident Butler to remain in jail following Hooks’ murder Resident reports Eclectic mayor being investigated Former RHS standout hosts free youth camp Woman sentenced for federal court perjury Local Weather Currently in Alexander City 76° Clear93° / 72° 12 AM 75° 1 AM 74° 2 AM 74° 3 AM 74° 4 AM 74° Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.