20260715 Sanders
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Cliff Williams / TPI Eclectic Mayor Guy Sanders, right, conducts an Eclectic Town Council meeting. An area resident stood up in Monday’s council meeting stating Sanders was under invesigation.

Much to the surprise of Eclectic Mayor Guy Sanders, he is under investigation, according to Pete Stuart.

Sanders was informed by Stuart at Monday’s Eclectic Town Council meeting. 

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