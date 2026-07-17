Much to the surprise of Eclectic Mayor Guy Sanders, he is under investigation, according to Pete Stuart.
Sanders was informed by Stuart at Monday’s Eclectic Town Council meeting.
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