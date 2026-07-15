Tallassee Police Department honors retiree Cliff Williams Cliff Williams Staff Writer Author email Jul 15, 2026 1 hr ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save The mark of Sgt. Perry Gilliland is just about everywhere in the Tallassee Police Department.Although Gilliland didn’t start his law enforcement career in Tallassee, he brought his experience to help build the next generation of law enforcement in Tallassee. × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAm“*@F H2?E E@ D66 2? @77:46C EC2:?65 C:89E[” v:==:=2?5 D2:5] “q642FD6 :7 E96J EC2:? AC@A6C=J 2?5 EC2:? C:89E[ E96? E96JV== DF44665 :? E96:C 42C66CD] (96C62D :7 J@F D66 D@>6 ?@E EC2:?65 2D 8@@5 2D E96J 4@F=5 92G6 366?[ E96C6 2C6 2=>@DE 2=H2JD AC@3=6>D]”k^Am kAmv:==:=2?5 DE2CE65 9:D 42C66C 2D 2 |2C:?6] w6 E96? ;@:?65 E96 |@?E8@>6CJ !@=:46 s6A2CE>6?E :? `hhc] x? |@?E8@>6CJ[ v:==:=2?5 3642>6 2 7:C62C>D :?DECF4E@C[ 3:<6 A2EC@= :?DECF4E@C 2?5 A@=:46 D?:A6C] w6 H2D 2=D@ A@=:46 @77:46C @7 E96 J62C :? |@?E8@>6CJ]k^AmkAmv:==:=2?5 C6E:C65 7C@> |!s :? a_`d 2?5 H6?E E@ pF3FC? &?:G6CD:EJ |@?E8@>6CJ 7@C E9C66 J62CD 367@C6 4@>:?8 E@ %2==2DD66 :? a_`h]k^AmkAm“pD 3@E9 2 C6DA64E65 =2H 6?7@C46>6?E AC@76DD:@?2= 2?5 2 ECFDE65 7C:6?5[ 9:D C64CF:E>6?E E@ E96 56A2CE>6?E H2D 2 D@FC46 @7 8C62E AC:56[” %!s 49:67 %@55 qF46 D2:5] “uC@> 9:D 7:CDE 52J[ 96 3C@F89E H:E9 9:> 2 H62=E9 @7 <?@H=6586[ 6IA6C:6?46[ =6256CD9:A 2?5 >6?E@CD9:A E92E 8C62E=J 36?67:E65 E96 56A2CE>6?E 2?5 4@>>F?:EJ H6 D6CG6]”k^AmkAmqF46 D2:5 v:==:=2?5 D6CG65 2D >6?E@C E@ @77:46CD @776C:?8 2 DE625J[ 56A6?523=6 =6256C H:E9:? E96 56A2CE>6?E]k^AmkAm“w:D :?7=F6?46 92D 96=A65 D92A6 E96 ?6IE 86?6C2E:@? @7 @77:46CD 2?5 DEC6?8E96? E96 4F=EFC6 @7 AC@76DD:@?2=:D> H:E9:? E96 56A2CE>6?E[” qF46 D2:5]k^AmkAmv:==:=2?5 H:== DE:== D6CG6 :? C6E:C6>6?E]k^AmkAm“x’> H@C<:?8 6?@F89 E@ >2:?E2:? >J p!~$%r 46CE:7:42E:@?[” v:==:=2?5 D2:5] “x H:== <66A 5@:?8 H92E x H2D 5@:?8[ ;FDE ?@E 2D >F49]”k^AmkAmw6 H:== 2=D@ DA6?5 >@C6 E:>6 H:E9 72>:=J] v:==:=2?5 :D <?@H? 2D ‘vF>AJ’ E@ 9:D 8C2?549:=5C6? H9@ 2C6 9@A:?8 E@ D66 9:> >@C6 @7E6?]k^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Tallassee Tallassee Police Department Retire Crime Cliff Williams Staff Writer Author email Follow Cliff Williams Close Get email notifications on {{subject}} daily! Your notification has been saved. There was a problem saving your notification. {{description}} Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items. Save Manage followed notifications Close Followed notifications Please log in to use this feature Log In Don't have an account? Sign Up Today Recommended for you Tribune e-Edition Tallassee Tribune Tallassee Tribune Most Popular City looking to buy James Street buildings Tallassee airport case gets court hearing Cunningham returns to chamber temporarily Arrest and incident reports of the Tallassee Police Department from July 5 to July 12 Tallassee getting ‘serious’ about trash, noise Local Weather Currently in Alexander City 84° 84° / 72° 3 PM 84° 4 PM 84° 5 PM 84° 6 PM 84° 7 PM 83° Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.