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Cliff Williams / TPI Jerry Cunningham has spent much of his life serving in Tallassee. He now returns to the Tallassee Chamber of Commerce.

A familiar face is coming back to the Tallassee Chamber of Commerce — Jerry Cunningham. 

Cunningham retired from being the director of the chamber in February 2025. For the last year Carmen Rodgers has filled the role of director. As Rodgers stepped away in June, Cunningham has agreed to come back as the Tallassee Chamber of Commerce executive director on an interim basis.

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