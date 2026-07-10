Cliff Williams / TPI Almost everyone hugged on Harlon Davis Saturday at his birthday part. He was even greeted by Wetumpka Mayor Jerry Willis.
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Cliff Williams / TPI Almost everyone hugged on Harlon Davis Saturday at his birthday part. He was even greeted by Wetumpka Mayor Jerry Willis.

If anyone is near Harlon Dennis, more than likely there is a favorite snack nearby.

“I'm gonna tell you, he has a heart for the Lord, he loves people and he loves Cheetos,” Freedom Baptist Church pastor Jim Luster said of Dennis. “When he first came to the church, he had these two big canisters. They are filled with Cheetos.”

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