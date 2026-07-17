It’s safe to say Tae Martin made a name for himself at Reeltown High School. Nicknamed “Mr. Elite,” Martin was arguably one of the most feared receivers and defensive backs in Class 2A during his time, being named to the Alabama Sports Writers Association’s all-state team in three different positions (defensive back, wide receiver and athlete). 

His high school school career ultimately led him to North Alabama, where he saw the field early as a freshman. However, Martin made his return to the Nix-Webster-O’Neal Stadium on Saturday in a different capacity — hosting his own free youth camp. 

071526-tae martin youth camp 021.jpg
Buy Now

PHOTOS: Tae Martin host free youth camp at Reeltown