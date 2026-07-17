Jamario Butler

Jamario Butler

Accused murderer Jamario Butler was back in court Tuesday seeking a bond for his release from the Elmore County Jail.

Butler, 31, of Montgomery, is accused of pulling the trigger in the shooting death of Ronderius Hooks during a May 30 family repasse in Tallassee. Butler is charged with murder, first-degree assault and discharging a firearm into an unoccupied vehicle.

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