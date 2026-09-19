In a game of the unknown, Elmore County came up on the short side of the stick against Charles Henderson. The teams had never played each other on the gridiron, but Friday night was a Class 4A Region 4 game of the utmost importance.

Charles Henderson came out of the gate swinging, building up a confident lead at halftime and ultimately walking away with a 46-21 victory.

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