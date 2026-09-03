Brandon Bing
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Brandon Bing

A Tallassee man is in the Elmore County Jail after he was arrested by state law enforcement Thursday morning.

Special agents assigned to the Alabama Law Enforcement Agency’s State Bureau of Investigation Internet Crimes Against Children Task Force arrested registered sex offender Brandon Bing, 35, of Tallassee, as a result of an ongoing child exploitation investigation, according to an ALEA press release. 

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