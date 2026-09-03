Submitted / TPI Laurel Taylor plays in 2007 Southside Middle School concert. Almost 20 years later she is in the quarterfinals of America’s Got Talent as part of Butter and Grit.
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Submitted / TPI Laurel Taylor plays in 2007 Southside Middle School concert. She will be in Tallassee later this month after appearing on America’s Got Talent.

It’s a homecoming show everyone in Tallassee is looking forward to — Butter & Grit.

The duo features Tallassee native Laurel Taunton Taylor who found Ohio native Luke Michael during a writers round in Nashville. They will be on stage at the Mount Vernon Performing Arts Center in Tallassee on Sept. 26.

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