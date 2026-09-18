Cliff Williams / TPI The Tallassee City Council has been presented with a proposal too convert a portion of the Community Medical Arts building int a police department. The current department is in need of a major renovation.
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Cliff Williams / TPI The Tallassee City Council has been presented with a proposal to convert a portion of the Community Medical Arts building int a police department. The current department is in need of a major renovation.

One thing is keeping the City of Tallassee from moving its police station to Community Hospital — cost.

While the deal to rent 11,000 square feet of the Community Medical Arts Center at $1 per year is great, it’s something else to have to spend $1.81 million.

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