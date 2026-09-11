Prior to Thursday night’s Class 4A Region 4 game, Holtville football coach Cory Lee knew it might come down to mistakes.

And that’s exactly what happened.

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Lizi Arbogast / TPI Holtville's Blake Irvin (6) tracks down an Elmore County running back.
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Lizi Arbogast / TPI Elmore County's Beau Traylor, left, evades a shoestring tackle against Holtville on Thursday night..

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