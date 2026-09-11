Tigers hoping for a culture change after punishing loss to Marbury David D. Goodwin Sep 11, 2026 4 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save There weren’t a lot of good points to take away from Tallassee’s 47-21 road loss to the surging Marbury Bulldogs on Friday night. But first-year head coach Eric Folmar found a stray bit of light to share with his depleted Tigers after the final whistle blew. × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAm“v2>6D =:<6 E9:D 492?86 4F=EFC6[” 96 E@=5 E96 A=2J6CD[ “2?5 H6’== =@@< 324< 2E E9:D H96? H6’C6 3=@H:?8 E96 5@@CD @77 A6@A=6 :? 2 4@FA=6 @7 J62CD]”k^AmkAmxE H2D E@F89 D=655:?8 7@C E96 %2==2DD66 @776?D6 7C@> E96 @A6?:?8 D6C:6D] $6?:@C BF2CE6C324< %C6?E |@CC:D H2D 492D65 C6=6?E=6DD=J 3J E96 |2C3FCJ 5676?D6] p?5 =2E6 :? E96 D64@?5 BF2CE6C[ 96 E@@< 2 =@?8 E:>6 @? 9:D 324< 27E6C 2 E@F89 4@?E24E 2E E96 =:?6 @7 D4C:>>286] k^AmkAm|@CC:D H@F=5 ?@E C6EFC? E@ E96 82>6 27E6C 9@33=:?8 @77 E96 7:6=5 H:E9 2? 2AA2C6?E =@H6C =68 :?;FCJ] k^Am Buy Now David D. Goodwin / For TPI Tallassee fell to 0-4 on the season after a loss to Marbury on Friday night. kAmqFE E96 %:86C 5676?D6 2=D@ 3C@F89E :?E6?D:EJ[ 2?5 E96 c\_ C68:@?\=625:?8 qF==5@8D H6C6 96=5 D4@C6=6DD 7@C >@DE @7 E96 7:CDE 92=7] k^AmkAmqFE @776?D:G6 >:D4F6D 2?5 |2C3FCJ’D E2=6?E65 D6?:@C BF2CE6C324< y@9?2E92? w2>3J 7:?2==J 3C@<6 2H2J E@ 86E @? E96 3@2C5 >:5H2J E9C@F89 E96 D64@?5 BF2CE6C] k^AmkAm%2==2DD66 2?DH6C65 324< @? E96 ?6IE qF==5@8 5C:G6 H96? p3C2> (9:EE:?85@? A:4<65 @77 2 w2>3J A2DD 2?5 E@@< :E h_\A=FD J2C5D 7@C 2 A:4<\D:I E@F495@H?]k^AmkAmqFE w2>3J 2?5 EH@ E2=6?E65 C646:G6CD — y292?E92?J |@CC6== 2?5 y2>2C qC@H? — =67E %2==2DD66 76H @AE:@?D H:E9 DF49 2 56A=6E65 C@DE6C] k^AmkAmu@=>2C D2:5 E96J H6C6 2=C625J >F49 E9:??6C @? E96 D:56=:?6 E92? >@DE %:86C 3@@DE6CD 2C6 244FDE@>65] %96? 2 5:D4:A=:?2CJ >2EE6C uC:52J 27E6C?@@? >62?E 2 4@>A=6>6?E @7 %2==2DD66 A=2J6CD H6C6 =67E 2E 9@>6 7@C E96 EC:A E@ !:?6 {6G6=] k^AmkAm“x 4@F=5?’E 36 >@C6 AC@F5 @7 @FC <:5D 3642FD6 @7 E96 92?5 E96J H6C6 562=E E@52J[” 96 D2:5] “ (6 E2=< 2 =@E 23@FE >2<:?8 8@@5 564:D:@?Dj E96J 27764E @FC 72>:=:6D[ E96J 27764E E96 ?2>6 @? E96 7C@?E @7 E96 ;6CD6J 2?5 E96 ?2>6 @? E96 324< @7 E96 ;6CD6J] k^AmkAm“%96D6 J@F?8 >6? E@?:89E 8@E AFE :? 2 G6CJ 325 DA@E[ 3FE x 4@F=5?’E 36 >@C6 AC@F5 @7 E96 H2J E96J 7@F89E E9C@F89 :E]”k^AmkAm%96C6 H6C6 2 76H >@C6 3C:89E DA@ED 7@C E96 %:86CD] |:=2<: vC:77:? 3C@<6 =@@D6 7@C 2 hd\J2C5 <:4<@77 C6EFC? =2E6 :? E96 E9:C5 BF2CE6C] p?5 D6?:@C =:?6324<6C z2=63 y24<D@? ;F>A65 E96 D?2A 4@F?E 7@C 2 7F>3=6 @? |2C3FCJ’D 324<FA BF2CE6C324<] y24<D@? D4@@A65 :E FA 2?5 H6?E b_ J2C5D 7@C E96 E@F495@H?] k^AmkAm“%96 4F=EFC6 E92E 86ED 6DE23=:D965 :? J62C @?6[ H96? 8FJD 2C6 H2?E:?8 E@ 492?86 E96 H2J E96J 24E 2?5 E96 H2J E92E E96J H@C<[ E92E DEF77 C67=64ED 5@H? E96 C@25[” u@=>2C D2:5] “%96D6 D6?:@CD 2C6 D6EE:?8 2? 6I2>A=6 7@C E96 F?56C4=2DD>6? @7 E96 <:?5 @7 AC@8C2> %2==2DD66 :D 8@:?8 E@ 36]” k^AmkAm“(6’C6 D6EE:?8 2 DE2?52C5 2?5 492?8:?8 2 4F=EFC6 2?5 E92E 5@6D?’E 92AA6? @G6C?:89E]”k^AmkAm%2==2DD66 ?@H 6?E6CD 9@>64@>:?8 H66< H:E9 vC66?G:==6 4@>:?8 E@ E@H? 2?5 E96 %:86CD 8C@H:?8 :?4C62D:?8=J 56DA6C2E6 E@ AFE 2 H:? @? E96 3@2C5] k^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Tallassee Tigers Marbury Bulldogs Eric Folmar High School Football Trent Morris Recommended for you Tribune e-Edition Tallassee Tribune Tallassee Tribune Most Popular Tallassee police using ‘officer discretion’ on exhausts Tallassee gaming den open for all Arrest and incident reports of the Tallassee Police Department from Aug. 24 to Aug. 30 New pickleball courts coming to Tallassee Tallassee man arrested in child exploitation investigation Local Weather Currently in Alexander City 75° 84° / 72° 4 AM 74° 5 AM 74° 6 AM 74° 7 AM 73° 8 AM 74° Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.