There weren’t a lot of good points to take away from Tallassee’s 47-21 road loss to the surging Marbury Bulldogs on Friday night. 

But first-year head coach Eric Folmar found a stray bit of light to share with his depleted Tigers after the final whistle blew. 

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David D. Goodwin / For TPI Tallassee fell to 0-4 on the season after a loss to Marbury on Friday night.