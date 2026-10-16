The carnage the Reeltown football team has left in its wake continues into another week. This Friday will be no exception.

Led by a five-touchdown day from Alijah Woods last week, racking up 212 rushing yards in the process, the Rebels added another Class 2A Region 4 win over Central Coosa, 58-6. That goes without mentioning the 98-yard scamper Jaiden Gordon had on the night — Reeltown crossing the 300-yard mark in the ground game.

Reeltown at Coosa Central
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Cliff Williams / TPI Reeltown’s Reed Wood (12), Luke Cotton (56) and Emmett Johnson (15) look to continue their dominant streak on defense against Randolph County on Friday. The Rebels have not seen the Tigers on the field since 2015.