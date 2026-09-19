Whatever the price of admission was to the Battle of Highway 49, it was not enough. What was showcased on the field rivals as one of the best iterations of the matchup.

However, the Reeltown football team extended its win streak over Dadeville to four straight while winning its fifth straight on the season with a 27-20 victory over the Tigers on Friday night.

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Samuel Higgs / TPI Reeltown receiver Jaiden Gordon (7) makes Dadeville's Justice Young (8) miss on a catch.
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Samuel Higgs / TPI Dadeville quarterback Davis McKelvey (3) lauches a pass to Cale Hanks.