Homecoming is always a big deal in Tallassee.

Not only are a king and queen crowned prior to the football game, there’s also festivities throughout the week including a community pep rally and parade on Friday afternoon. 

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Cliff Williams / TPI Holtville’s Tallan Cramer (22) and Napoleon Goodson (24) combine to stop Tallassee’s Braylon Rigsby (1).

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