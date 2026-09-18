Featured Tallassee hosts Greenville for homecoming Sep 18, 2026 Sep 18, 2026 Updated Sep 18, 2026 Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Homecoming is always a big deal in Tallassee.Not only are a king and queen crowned prior to the football game, there’s also festivities throughout the week including a community pep rally and parade on Friday afternoon. × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmqFE 27E6C 2== :D D2:5 2?5 5@?6[ E96C6’D DE:== 2 7@@E32== 82>6 E@ 36 A=2J65 2?5 %2==2DD66 :D :? 56DA6C2E6 ?665 @7 :ED 7:CDE H:?]k^Am Buy Now Cliff Williams / TPI Holtville’s Tallan Cramer (22) and Napoleon Goodson (24) combine to stop Tallassee’s Braylon Rigsby (1). CLIFF WILLIAMS 334-740-1116 kAm%96 %:86CD H6=4@>6 :? vC66?G:==6[ 2 A=246 %:86C 4@249 tC:4 u@=>2C :D G6CJ 72>:=:2C H:E9 27E6C 92G:?8 DA6?E E:>6 E96C6 2D 2? 2DD:DE2?E 4@249 2D C646?E=J 2D =2DE J62C]k^AmkAmvC66?G:==6 2?5 %2==2DD66 92G6?’E >6E @? E96 8C:5:C@? D:?46 a_a`[ 3FE E9:D :D ?@H 2 r=2DD cp #68:@? c E:=E 2?5 :E 92D D6C:@FD :>A=:42E:@?D]k^AmkAm(:E9 %2==2DD66 C:5:?8 7@FC DEC2:89E =@DD6D[ u@=>2C :D =@@<:?8 7@C H92E 96 42==65 2 4F=EFC6 D9:7E 7@C E96 %:86CD]k^AmkAm“v2>6D =:<6 E9:D 492?86 4F=EFC6[” u@=>2C E@=5 E96 A=2J6CD 27E6C =2DE H66<’D =@DD E@ |2C3FCJ[ “2?5 H6’== =@@< 324< 2E E9:D H96? H6’C6 3=@H:?8 E96 5@@CD @77 A6@A=6 :? 2 4@FA=6 @7 J62CD]”k^AmkAm&?=:<6 >2?J r=2DD cp DBF25D[ vC66?G:==6 92D 6DE23=:D965 :ED6=7 2D 2 A2DD\962GJ @776?D6] %96 %:86CD 2C6 =65 3J ;F?:@C BF2CE6C324< y2>6D #6J?@=5D[ H9@ 92D E9C@H? 7@C fgb J2C5D D@ 72C E9:D D62D@? H:E9 `` E@F495@H? A2DD6D 2?5 @?=J EH@ :?E6C46AE:@?D] w6 92D 8@?6 fh @7 ``c 7@C 2 4@>A=6E:@? A6C46?E286 @7 eh]bT]k^AmkAmw:D 72G@C:E6 E2C86ED 2C6 y2J=6? t==:@EE[ y2G@? %JD@?[ r65C:4 |@CC:D 2?5 !@CE6C %9@>2D[ H9@ 2== 92G6 >@C6 E92? `__ C646:G:?8 J2C5D E@ E96:C ?2>6D]k^AmkAmz6?K2C:@FD #@3:?D@? :D E96 =625:?8 CFD96C H:E9 `bb J2C5D @? E96 8C@F?5 E9:D D62D@?] k^AmkAm|62?H9:=6[ %2==2DD66 92D 366? =65 2== D62D@? 3J EH@\H2J A=2J6C %C6?E |@CC:D] w@H6G6C[ |@CC:D =67E =2DE H66<’D 82>6 H:E9 2? :?;FCJ 2?5 9:D DE2EFD :D F?<?@H? 7@C uC:52J ?:89E]k^AmkAms6DA:E6 2 =@DD 2 H66< 28@[ %2==2DD66 5:5 >2?286 E@ D4@C6 E9C66 E@F495@H?D 2?5 :E 4@?E:?F65 E@ 7:89E F?E:= E96 7:?2= H9:DE=6]k^AmkAm“x 4@F=5?’E 36 >@C6 AC@F5 @7 @FC <:5D 3642FD6 @7 E96 92?5 E96J H6C6 562=E E@52J[” u@=>2C D2:5 27E6C =2DE H66<’D 82>6] “(6 E2=< 2 =@E 23@FE >2<:?8 8@@5 564:D:@?Dj E96J 27764E @FC 72>:=:6D[ E96J 27764E E96 ?2>6 @? E96 7C@?E @7 E96 ;6CD6J 2?5 E96 ?2>6 @? E96 324< @7 E96 ;6CD6J] %96D6 J@F?8 >6? E@?:89E 8@E AFE :? 2 G6CJ 325 DA@E[ 3FE x 4@F=5?’E 36 >@C6 AC@F5 @7 E96 H2J E96J 7@F89E E9C@F89 :E]”k^AmkAmz:4<@77 :D D4965F=65 7@C f A]>] 2E y]t] “w@E” ~’qC:6? $E25:F>]k^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Recommended for you Tribune e-Edition Tallassee Tribune Tallassee Tribune Most Popular Tallassee PD investigating large animal cruelty case Reeltown prevails over Dadeville in Battle of 49 Police station not going to hospital Beau Traylor generates 200 all-purpose yards in Panthers’ win Arrest and incident reports of the Tallassee Police Department from Aug. 30 to Sept. 6 Local Weather Currently in Alexander City 85° 92° / 69° 7 PM 84° 8 PM 80° 9 PM 78° 10 PM 77° 11 PM 75° Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.